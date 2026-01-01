Омбудсманът Велислава Делчева изпрати препоръка до министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова с предложение да бъде обсъдена възможността за промяна на реда за изплащане на целевата помощ за отопление, като се даде възможност за еднократно или разсрочено изплащане според начина на отопление и конкретните потребности на домакинствата, съобщиха от пресслужбата на омбудсмана.

Повод са постъпили в институцията жалби на граждани срещу въведения за отоплителния сезон 2026/2027 г. ред, според който помощта се изплаща на два транша.

В една от жалбите се посочва, че на 83-годишен самотно живеещ пенсионер е отпусната целева помощ за отопление с твърдо гориво в общ размер 321,95 евро, която ще бъде изплатена на два транша – 128,78 евро за месеците ноември и декември 2026 г. и 193,17 евро за месеците януари, февруари и март 2027 г.

Предложение: Помощта за отопление да се изплаща в два отделни транша

Възрастният човек се отоплява с дърва и е недоволен от въведения начин за изплащане на помощта, защото получаването на значителна част от средствата едва през януари не е съобразено с необходимостта твърдото гориво да бъде закупено и доставено преди настъпването на зимата. В този дух са и останалите жалби по темата, постъпили в институцията.

Велислава Делчева припомня, че още при общественото обсъждане на промените в Наредба № РД-07-5 от 2008 г. е изразила притеснение, че разделянето на помощта на два транша може да създаде затруднения за домакинствата, които се отопляват с дърва, въглища, пелети или други твърди горива.

В писмото си до социалния министър омбудсманът подчертава, че тези горива по правило се закупуват предварително и в по-големи количества в началото на отоплителния сезон, а в редица населени места доставчиците изискват заплащане при доставка.

Според Делчева постъпилите жалби показват, че проблемът има конкретно практическо измерение. За хората, които разчитат на целевата помощ, за да закупят необходимото количество твърдо гориво за целия отоплителен сезон, моментът на получаване на средствата е пряко свързан с възможността помощта реално да изпълни своето предназначение.

Омбудсманът посочва необходимостта от отговорно и ефективно управление на публичните средства, но подчертава, че начинът на предоставяне на социалната подкрепа трябва да се съобразява преди всичко с нейното предназначение и с реалните потребности на хората, които я получават. Затова общественият защитник предлага гражданите да могат сами да избират дали помощта да бъде изплатена еднократно или на два транша, в зависимост от начина им на отопление и конкретните потребности на домакинството.

„Считам, че предоставянето на подобна възможност за избор би позволило да бъдат отчетени индивидуалните потребности на гражданите, без да се препятства прилагането на разсрочено изплащане за лицата, за които този начин е подходящ“, допълва Велислава Делчева.

Над 242 000 нуждаещи се хора и семейства вече са одобрени за целева помощ за отопление за предстоящия сезон 2026/2027 г., чието изплащане започна на 15 август, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика