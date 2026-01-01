„Демократична България“ (ДБ) внася искане за изслушване на премиера Румен Радев относно състоянието и ефективността на системата за национална сигурност и способността на компетентните органи да идентифицират и предотвратяват нарастващата диверсионна и хибридна активност на чужди държавни структури на територията на България, както и на други заплахи за националната сигурност. Това съобщиха от пресцентъра на формацията.

Повод за искането е поредният взрив в складова база на „ЕМКО“ край Дряново, което се случи месец след взрива и пожара в друг обект на дружеството край Белица, община Трявна, посочиха от ДБ.

След серията взривове и инциденти: среща при премиера – готвят мерки за сигурност на стратегически обекти

В мотивите към искането е записано, че натрупалите се през последните години инциденти в българската отбранителна индустрия очертават сериозен дефицит в способността на държавата своевременно да разпознава и оценява заплахите и да гарантира сигурността на стратегически обекти и критични системи.

Тези два случая не са изолирани. От 2011 г. насам в българската отбранителна индустрия се натрупва поредица от взривове, пожари и други тежки инциденти. По част от тях прокуратурата е разглеждала версия за координирана саботажна дейност, включително във връзка с руски граждани. До настоящия момент обаче тази поредица не е получила адекватен институционален отговор, който да прекъсне повтарящия се модел и да гарантира надеждна защита на стратегически обекти, допълват от партията.

От ДБ подчертават, че тези случаи трябва да бъдат разглеждани и в контекста на съществената промяна в средата за сигурност в Европа. В редица европейски държави нарастващата диверсионна и хибридна активност води до структурни промени и реформи в системите за сигурност, насочени към по-добро ранно предупреждение, идентифициране на намеренията и способностите на потенциалния противник и своевременно превантивно действие.

След като предишните ни искания за изслушване на министъра на вътрешните работи и председателя на ДАНС по тези случаи бяха отхвърлени от управляващото мнозинство, министър-председателят следва да даде пред Народното събрание необходимите отговори за състоянието на системата, за допуснатите провали и за способността на държавата да изпълнява основната си роля - защита на националната сигурност, допълват от ДБ.