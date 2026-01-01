Двата основни за пазарите референтни сортове петрол поскъпнаха значително до над 100 долара за барел след началото на търговията в Азия днес - първия ден от работната седмица, предаде Франс прес.

АФП отбелязва, че това е станало на фона на военните действия в Близкия изток, където бе затворен ключов петролопровод в Саудитска Арабия, а Ормузкият проток стана сцена на нови атаки.

Цената на сорта Брент от Северно море, който е референтен за Европа, с доставка през ноември се повиши днес с 2,80% до 107,54 долара за барел. Тя премина в сряда границата от 100 долара за първи път от юли тази година и регистрира през изминалата седмица ръст от близо 9%.

Американският лек суров петрол, който е бенчмарк за Северна Америка, с доставка през октомври поскъпна с 2,29% до 102,34 долара за барел.