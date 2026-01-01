Пожарникари спасиха 87-годишна жена, паднала в дере в Девин и останала продължително време там, без да може да излезе сама. Спасителите достигнали до възрастната жена и с помощта на въжета и носилка успели да я изведат на безопасно място. За щастие, тя не е пострадала при инцидента.

Сигналът за помощ е подаден около 19:26 часа на 5 октомври. Екип на РСПБЗН – Девин се отзовал на място на ул. „Армейска“ в града.

По първоначална информация 87-годишната жена почиствала градината си, когато се подхлъзнала и паднала по склона в дере. Тя прекарала продължително време там, тъй като не успяла да се измъкне сама.

Пожарникарите достигнали до нея и организирали спасителна операция. С помощта на носилка и въжета жената била изведена на безопасно място.

След спасителната акция тя е прегледана от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. Установено е, че не е получила наранявания при падането.