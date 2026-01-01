Служители на пътна полиция установиха водач, управлявал моторно превозно средство след употреба на алкохол. Това съобщиха от полицията.

На 5 октомври 2026 г., около 15:00 ч., на ул. „Хаджи Иван Бечев“ в град Смолян е извършена проверка на 52-годишен мъж от град Пловдив, управлявал лек автомобил „Мерцедес C 220“.

Задържаха мъж, шофирал с 2,52 промила алкохол в Шумен

При извършения тест с техническо средство са отчетени 3,5 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е дал кръвна проба за химически анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.