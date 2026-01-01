Една малка, но значима стъпка към по-приобщаваща градска среда беше направена във Велико Търново. В парк "Дружба“ вече е монтирана специализирана пейка за кърмене, която осигурява едновременно комфорт и дискретност за майките и техните деца.

Инициативата е резултат от успешно партньорство между местната власт и бизнеса. Пейката, която е с форма на пеперуда, е дарение от компанията CluneTech, която е дългогодишен партньор на Община Велико Търново в подкрепа на социалните политики.

Според наличната информация, съоръжението е изработено от специално фибростъкло и устойчиви материали, гарантиращи неговата дълготрайност.

Това е само началото на по-голям проект за старата столица. Предвижда се пейки за кърмене да бъдат поставени в още два от парковете – "Колю Фичето“ и "Света гора“. Подобни проекти, макар и локални, показват как общините могат да работят за подобряване на всекидневието на младите семейства - предизвикателство, което стои пред много градове в страната.