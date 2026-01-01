ПГ на ДПС отново настоява Народното събрание да изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Този път депутатите искат пред парламента да бъдат изслушани и вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и регионалният министър Иван Шишков.

Повод са твърденията на Демерджиев за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски и предполагаема връзка между фирми, свързани с мантинели, и плащания за тези полети. По думите на министъра става въпрос за 36 фактури за 36 полета на обща стойност 5 млн. лева.

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От ДПС искат Донев да даде обяснения за начина, по който са били изплатени милиони на фирма, свързана с мантинели. Шишков трябва да отговори и дали е оказван натиск върху доскорошния директор на „Автомагистрали“ за монтирането на мантинели без договор, както и дали този натиск е свързан с последвалата му оставка.

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Искането на ДПС идва след като Делян Пеевски реагира на твърденията на Демерджиев и премиера Румен Радев. Пеевски поиска доказателства за посочените 36 фактури и 36 полета и заяви, че ако те не бъдат доказани, премиерът трябва да подаде оставка или да поиска оставката на вътрешния министър.

В същото време Пеевски заяви, че ако твърденията бъдат доказани, е готов да заложи лидерския си пост в ДПС.