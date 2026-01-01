Сблъсъци избухнаха между протестиращи и полицията в няколко френски града, след като 320 000 души излязоха по улиците в цялата страна, за да протестират срещу високите разходи за живот и влошаващите се условия в училищата, предаде ДПА.

След като протестите първоначално започнаха като цяло мирно, полицията използва сълзотворен газ в Париж и Лион в късния следобед.

В Париж се чуваха експлозии от фойерверки, а на кадри, излъчени от телевизия Бе Еф Ем Те Ве, се вижда как протестиращи хвърлят запалителни устройства към полицаи в защитно облекло, като няколко от тях са обхванати от пламъците.

Френското министерство на вътрешните работи заяви, че 320 000 души са участвали в демонстрациите в цялата страна, включително 70 000 в Париж.

На кадри от Марсилия се виждат горящи предмети по улиците и пожарникари, пристигнали на мястото на събитието. Съобщава се за сблъсъци с полицията и в Рен и Тулуза.

Според местната префектура в Рен лица са хвърляли предмети по полицейските служители.

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Напрежението в столицата ескалира, след като демонстрантите достигнаха края на маршрута на шествието си в южните покрайнини на Париж. Според информация в медиите специални полицейски подразделения наредили на протестиращите да напуснат района, но усилията за разпръскване на тълпата отбелязали бавен напредък.

Парижката полиция е извършила над 1200 проверки на железопътни гари и в околните райони по-рано днес, в опит да идентифицира потенциални нарушители на реда, съобщи полицейската префектура на града. Властите заявиха, че проверките са имали за цел да попречат на демонстрантите да внасят фойерверки, ножове и други забранени опасни предмети по време на шествията.

Полицията също така е мобилизирала „всички налични ресурси“ във въздуха, за да гарантира сигурността през целия ден, добави префектурата.

Съгласно официална заповед, дронове, оборудвани с камери, са получили разрешение да заснемат и предават изображения от ситуацията във френската столица.

Междувременно няколко организации призоваха протестите да продължат. Две от тях настояха за блокиране на гимназии и университети във вторник и четвъртък.

За следващия четвъртък е планирана и обща стачка по призив на синдикатите, а координационният орган на „жълтите жилетки“ призова протестното движение да продължи и на 6 и 7 ноември.

Недоволството във Франция започна в средата на септември с ученически протести с искания за повече средства и преподаватели в образованието, както и за обновяване на училищните сгради. От началото на протестното движение няколко демонстранти, сред които и непълнолетни, бяха тежко ранени или осакатени при полицейски операции за опазване на обществения ред. Според вътрешния министър ранените полицаи и жандармеристи са 1193.