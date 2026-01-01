Франция се готви за още проблеми този уикенд, свързани със студентските протести и по-мащабните антиправителствени демонстрации, заяви вътрешният министър Лоран Нуниез, цитиран от Ройтерс.

Запитан дали събота може да бъде нов ден с висок риск от сблъсъци и насилие между демонстранти и полиция, Нуниез отговори пред Бе Еф Ем Те Ве: “Съвсем ясно - да”.

Френският вътрешен министър добави, че въведеният полицейски час в опит да се предотвратят грабежите и вандализмът, избухнали по време на демонстрациите, вероятно също ще остане в сила.