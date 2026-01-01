Постоянното слушане на музика и подкасти може да ограничи социалните контакти и да повлияе отрицателно на способността за концентрация. Специалисти предупреждават, че прекомерната употреба на слушалки лишава хората от възможността да общуват с околните и да остават насаме със собствените си мисли. Това съобщи Си Ен Ен.

Проучване на „Едисън Рисърч“, публикувано през май, показва, че хората на възраст между 13 и 34 години прекарват средно по 4,5 часа дневно в слушане на музика, подкасти и друго аудиосъдържание. По данни на „Спотифай“ около 56% от музикалните стриймове в световен мащаб между 1 януари и 25 ноември 2025 г. са били генерирани от поколението Z.

„Хората използват слушалките, за да се предпазят от другите хора“, заяви д-р Глория Марк, професор по информатика в Калифорнийския университет в Ървайн.

Проучване: Младите хора са по-самотни от всякога

Според Ричард Дейвидсън от Университета на Уисконсин в Мадисън около 90% от студентите в университетския кампус носят слушалки, което ограничава възможностите им за общуване.

„Една от невероятните възможности, които предлага университетското образование, е да срещаш хора с различен произход и опит. Ако всички се разхождат със слушалки, никой не разговаря с останалите“, обясни той.

Слушалките могат да засилят усещането за самота

Специалистите предупреждават, че подобни навици могат да допринесат за усещането за самота. Дори кратките разговори с непознати имат положително влияние върху психичното благополучие, но постоянното носене на слушалки може да попречи на тези контакти.

Друг проблем е постепенното изгубване на способността да прекарваме време в тишина.

„Мисля, че хората са загубили способността просто да седят в тишина, да оставят мислите си да се реят или да си позволят да скучаят“, посочи Марк.

Слушалките могат да повишават риска от инфекции

Според Дейвидсън музиката и телефоните често се използват за потискане на неприятни мисли и емоции, но ефектът им е временен.

„Когато музиката спре или заниманието приключи, тревожните ни мисли отново се връщат с пълна сила“, обясни той.

Изследване от 2010 г. установява, че възрастните прекарват приблизително 47% от времето, през което са будни, без да мислят за това, което действително се случва около тях. Дейвидсън смята, че оттогава този дял се е увеличил.

Какво се променя, когато оставим слушалките

24-годишната Атира Гали от Ню Йорк, която почти непрекъснато слуша музика или подкасти, решила да провери как ще ѝ се отрази отказът от слушалки по пътя към работа.

Само след два дни тя забелязала четири табели за нови магазини в квартала си, които дотогава не била виждала, въпреки че всеки ден минавала по същия маршрут.

„Не ги бях забелязала, въпреки че буквално всеки ден вървя по същия маршрут. Мисля, че когато съм със слушалки, просто вървя с наведена глава“, разказа тя.