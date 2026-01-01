Такси се преобърна по таван при катастрофа в столичния квартал „Надежда“. Инцидентът е станал на ул. „Хан Кубрат“, става ясно от кадри от мястото във Facebook групата „Катастрофи в София“.

Фейсбук/Катастрофи в София

На снимките се вижда таксиметров автомобил, който е излязъл от пътното платно и се е преобърнал по таван върху тревната площ край пътя.

От МВР казаха, че шофьорът е отказал полеви тест за алкохол и наркотици. Но е дал кръвна проба. Няма други участници в инцидента, предава БНР.

Към момента няма информация как се е стигнало до катастрофата.