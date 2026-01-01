Окръжният съд в Русе остави за постоянно в ареста 55-годишния мъж, обвинен за умишлено убийство. Мярката за неотклонение бе гледана днес, съобщиха от съда.

Той бе арестуван за убийството на 60-годишен мъж. От прокуратурата съобщиха, че престъплението е извършено на 28 октомври (сряда). Мъжете били бездомни и обитавали изоставени фургони на улица в Русе. Употребили алкохол, скарали се и по-младият мъж нанесъл повече от 60 удара с нож и гаечен ключ по тялото и главата на опонента си. Той бил откаран в болница, но починал от нараняванията си.

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От съда информираха, че за посоченото престъпление предвиденото по закон наказание е лишаване от свобода от 15 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Обвиняемият досега е имал 19 присъди за различни престъпления, като последното му наказание - лишаване от свобода за година и шест месеца, е изтърпял в затвора в Ловеч през юли 2023 година.

Според съда съществува висока степен на вероятност спрямо настоящия етап на разследване мъжът да е съпричастен към престъплението, за което е привлечен към наказателна отговорност. Има вероятност той да се укрие от наказателно преследване.

Определението на Окръжния съд в Русе може да се обжалва в тридневен срок пред Апелативния съд във Велико Търново.