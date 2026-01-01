Черно море е изправено пред нарастваща смъртност сред морските бозайници заради военните действия, замърсяването и увреждането на местообитанията. Масовите измирания на китоподобни зачестяват, а нови случаи са регистрирани през 2022, 2023, 2025 и 2026 г. Това показва доклад на „Грийнпийс“ – България, който анализира основните заплахи за черноморските делфини и морски свине и предлага мерки за тяхното опазване.

Изследването е изготвено от Павел Голдин, морски биолог от Института по зоология „И. И. Шмалхаузен“ към Националната академия на науките на Украйна и изследовател към неправителствената организация BioEcoLinks.

В Черно море обитават три вида китоподобни – морска свиня (муткур), обикновен делфин и афала. Всички те са класифифицирани като уязвими или застрашени според Международния съюз за опазване на природата (IUCN). Популациите им са подложени на натиск от човешката дейност от десетилетия, но през последните 20 години случаите на масова смъртност зачестяват.

Войната и нефтените разливи увеличават натиска

Военните действия са сред основните рискове, разгледани в доклада. През 2022 г. е отчетено необичайно увеличение на случаите на изхвърлени на брега китоподобни и на прилов, основно на обикновени делфини и морски свине. Повишена смъртност е регистрирана и през 2023 г., както и в началото на 2025 г. след нефтения разлив в Керченския пролив.

През 2026 г. е отчетена нова вълна на масово измиране, която продължава. Причините за отделните случаи все още се изследват и не могат да бъдат сведени до един-единствен фактор.

„Черно море е дом на множество ценни видове. Новите заплахи като атаки срещу кораби, експлозии, риск от замърсяване при добив на нефт и газ оказват допълнителен натиск върху една морска екосистема, която вече е в опасност“, коментира Мартин Томов, координатор на кампанията „Живо Черно море без нефт и газ“ в „Грийнпийс“ – България.

По думите му са необходими научни изследвания, ефективна защита на важните морски зони и съвместни действия на черноморските държави.

Риболовните мрежи са сериозна заплаха

Друг основен проблем е случайният прилов на китоподобни в риболовните мрежи. Според проучване, цитирано в доклада, към 2019 г. най-малко 11 800 морски свине годишно попадат случайно в мрежите в Черно море. Това представлява над 4% от общата популация.

Други оценки допускат, че броят на загиналите морски свине от прилов може да достига 20 000 в някои години. Според доклада тези нива надхвърлят праговете за устойчивост на популацията и застрашават възстановяването ѝ.

Подводният шум и морската инфраструктура също застрашават животните

Проучванията за нефт и газ, както и изграждането на морска инфраструктура, могат да засегнат китоподобните и техните местообитания. Силните импулсни звуци, включително от експлозии, могат да бъдат смъртоносни за животните, а продължителният подводен шум да нарушава поведението им.

От „Грийнпийс“ – България подчертават, че причините за повишената смъртност все още се изследват и не могат да бъдат обобщени с едно обяснение.

„Можем и трябва да изследваме въздействието на войната и човешките дейности върху морските бозайници и да предприемем мерки за опазването им“, допълва Мартин Томов.

Той съобщава, че организацията е извършила мониторинг на китоподобните във водите на Южното Черноморие, за да проучи по-добре състоянието на популациите и заплахите пред тях. Резултатите от изследването ще бъдат обявени в началото на следващата година.

Докладът предлага конкретни мерки за опазване

Сред препоръките на доклада са засилен научен мониторинг на подводния шум, замърсяването и здравето на животните, разминиране на морското дъно и създаване на нови защитени зони.

Предлага се също въвеждане на мерки за ограничаване на прилова в риболовните мрежи и по-строг контрол върху отглеждането на китоподобни в плен с цел предотвратяване на незаконното им улавяне и търговия.

Според „Грийнпийс“ прилагането на тези препоръки изисква дългосрочен ангажимент и координирани действия на всички държави в региона.

Повишената смъртност при делфините и морските свине е сигнал за нарастващия натиск върху екосистемата на Черно море. Докладът подчертава необходимостта от действия за предотвратяване на бъдещи загуби и защита на морските бозайници, чието оцеляване е тясно свързано със състоянието на морската среда.

*Прилов - случаен, неволен улов на нецелеви морски и речни обитатели по време на промишлен или спортен улов