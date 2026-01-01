Трима мъже, заподозрени в опит за кражба на мед, който предизвика експлозия, срутила сграда в центъра на Атина миналия месец, убивайки шестима души, са арестувани, съобщи гръцката пожарна служба.
„Смята се, че тримата арестувани са саботирали тръбите за природен газ, за да откраднат медни тръби, причинявайки изтичане на газ“, обясни говорителят на пожарната Василис Ватракоянис по една от телевизиите.
Експлозията стана призори на 25 септември в популярния квартал Плака в подножието на Акропола, място, пълно с туристически места за настаняване.
По-късно в развалините бяха открити телата на шестима души, включително четиричленно семейство от САЩ, сред които и една бременна жена. Семейството беше прекарало кратко време, наемайки апартамент на първия етаж на триетажната сграда.
Възрастна двойка, гъркиня и британец, също бяха убити.
Двама от арестуваните мъже са гърци, на 37 и 55 години, а третият е 34-годишен албанец, съобщиха от пожарната служба.
Кражбата на мед е повтарящ се проблем в Гърция, засягащ главно железопътната мрежа.
Миналият март 40-годишен мъж беше арестуван за кражба на кабели от различни места в страната, съобщиха медиите.