Трима мъже, заподозрени в опит за кражба на мед, който предизвика експлозия, срутила сграда в центъра на Атина миналия месец, убивайки шестима души, са арестувани, съобщи гръцката пожарна служба.

„Смята се, че тримата арестувани са саботирали тръбите за природен газ, за ​​да откраднат медни тръби, причинявайки изтичане на газ“, обясни говорителят на пожарната Василис Ватракоянис по една от телевизиите.

Експлозията стана призори на 25 септември в популярния квартал Плака в подножието на Акропола, място, пълно с туристически места за настаняване.

По-късно в развалините бяха открити телата на шестима души, включително четиричленно семейство от САЩ, сред които и една бременна жена. Семейството беше прекарало кратко време, наемайки апартамент на първия етаж на триетажната сграда.

Възрастна двойка, гъркиня и британец, също бяха убити.

Двама от арестуваните мъже са гърци, на 37 и 55 години, а третият е 34-годишен албанец, съобщиха от пожарната служба.

Кражбата на мед е повтарящ се проблем в Гърция, засягащ главно железопътната мрежа.

Миналият март 40-годишен мъж беше арестуван за кражба на кабели от различни места в страната, съобщиха медиите.