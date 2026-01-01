Телевизия 7/8 спира да излъчва. Това съобщи Слави Трифонов с публикация в личния си профил във Facebook.

„Мразя да се обяснявам. Затова ще карам директно и направо. България е държавата, в която всичко може и нищо не може“, започва публикацията си Трифонов.

По думите му съществуването на малка частна телевизия в България е практически невъзможно заради начина, по който функционира рекламният пазар.

Според него телевизионният пазар в България не функционира на принципите на свободната пазарна икономика. Трифонов посочва, че екипът на 7/8 TV е направил сериозен опит да се наложи на пазара в продължение на седем години.

В края на публикацията си Слави Трифонов благодари на екипа и зрителите на телевизията. „Затова телевизия 7/8 спира. Благодаря на колегите, благодаря на екипа, благодаря на зрителите.“

Той завършва съобщението си с думите:

„Животът е битка и отново ще се срещнем на бойното поле, защото ние сме лошите!“

В публикацията не се посочва конкретна дата за окончателното прекратяване на излъчването.

Твърденията на Трифонов за картелни практики са негови обвинения, като в публикацията не са представени доказателства за установено нарушение на антимонополното законодателство.