От 2 ноември стартира електронният портал за специализанти, който ще обединява на едно място информация за свободните позиции, конкурсите и възможностите за обучение. Това съобщи министърът на здравеопазването Ивкова по време на среща със студенти и специализанти в Медицински университет - Варна.

„Искам да чуя от самите вас какви са трудностите, с които се сблъсквате на местно ниво, и как можем да направим процеса на специализация по-лесен. За мен е важно решенията да отговарят на реалните ви потребности“, подчерта министърът пред младите медици.

Новият портал, който е част от Националната здравноинформационна система (НЗИС), ще предоставя информация за всички обявени свободни длъжности за специализанти по клинични специалности и конкурсите за тяхното заемане. В него ще бъдат публикувани и местата за специализация по неклинични специалности и дентална медицина, както и графиците за теоретично обучение и съответните такси, определени от висшите училища.

От началото на 2027г. се предвижда да заработи и вторият модул - електронната книжка на специализанта.

„Идеята е да нямате хартиени книжки, а приложение, в което да виждате оценките си, модулите, които трябва да посещавате и да покривате. Такова е съвремието - няма как да не използваме дигиталните възможности. Време е да преминем от хартиените документи към електронните“, заяви министър Ивкова.

Тя насърчи специализантите да изпращат своите предложения и допълнителни изисквания към електронната книжка до Министерството на здравеопазването.

„Ако имате допълнителни изисквания, е добре да ги комуникирате с нас. Аз съм тук, на ваше разположение, за да отговоря на въпросите, които имате“, обърна се министърът към присъстващите.

В рамките на посещението си във Варна министър Ивкова се срещна и със специализанти в МБАЛ „Света Анна“, на които благодари за професионализма и желанието за укрепване на болницата.