Президентът Илияна Йотова предлага провеждането на форум за сигурността в Черно море с участието на шестте държави, които граничат с него – България, Румъния, Турция, Грузия, Украйна и Русия. Целта е да се постигне мораториум върху бойните действия в басейна на Черно море.

Идеята беше представена по време на среща на „Дондуков“ 2 с делегация на Европейския парламент, която е на посещение в България, за да се запознае на място със ситуацията в региона на фона на зачестилите атаки с дронове.

Йотова подчерта, че дестабилизацията в Черноморския регион заради войната в Украйна изисква отговорност и активни дипломатически усилия за гарантиране на свободното и безопасно корабоплаване.

Делегацията на ЕП включва представители на Австрия, Германия и Полша. Посещението е по покана на българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев.

Йотова призова Европа да участва по-активно в търсенето на мир

По време на разговора президентът изтъкна усилията на България да постави сигурността в Черно море сред приоритетите на Европейския съюз и НАТО. Тя отбеляза проведените срещи и разговори с партньорите от двата съюза, както и с Румъния и Турция, с цел постигане на по-тясна координация.

Основна тема на срещата бяха военните действия в Украйна и отражението на конфликта върху икономическите и социалните системи на европейските държави.

Йотова се обяви против войната на изтощение и подчерта необходимостта Европа да се включи по-активно в преговорния процес със свое предложение за мир. Тя даде за пример действията на Финландия и Норвегия, чиито лидери са разговаряли по телефона с руския президент в опит да насърчат дипломатическите усилия за деескалация.

„България има възможността да бъде активен участник в този процес. Страната ни е географски близо до конфликта, има исторически връзки с двете страни в него и трябва да участва в търсенето на решение за постигането на траен и устойчив мир“, заяви държавният глава.

Обща е била позицията, че Европейският съюз трябва да засили и да координира по-добре сътрудничеството си в областта на отбраната и сигурността.

„След ударите в изключителната икономическа зона на България помощта дойде от НАТО, не от ЕС“, посочи Йотова. Тя акцентира върху необходимостта от подобряване на технологичните възможности за наблюдение и реакция при непосредствени заплахи в Черноморския регион.

Енергийната сигурност също беше сред темите

В разговора беше обсъдена и енергийната сигурност на Европа. Според Йотова от 2014 г. насам, след началото на напрежението между Украйна и Русия, Европа е закъсняла с изграждането на необходимата инфраструктура, която да гарантира енергийната ѝ независимост.

Президентът открои значението на интерконектора между газопреносните мрежи на България и Гърция, както и на Вертикалния газов коридор, предназначен за доставки на природен газ за страните от Югоизточна, Източна и Централна Европа. Българската част от коридора вече е завършена.

Като перспективен проект Йотова посочи и планирания коридор за зелена енергия между Азербайджан, Грузия, Турция и България.