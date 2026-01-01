Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа днес Нота за присъединяване на България към инициативата на НАТО за развитие на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

С документа Министерството на отбраната се присъединява към Меморандума за сътрудничество между министрите на отбраната на Белгия, Дания, Финландия, Гърция, Румъния, Швеция и Турция.

Основната цел е по-ефективна защита срещу въздушни заплахи на височина под 150 метра, включително крилати ракети, безпилотни летателни апарати и планиращи бомби.

Проектът предвижда развитие на способности за откриване, идентифициране, проследяване и противодействие на подобни заплахи чрез използване на съвременни платформи, сензори, ефектори и други технологични решения.

Сътрудничеството ще се развива в две основни направления – съвместни обществени поръчки и съвместно разработване на отбранителни способности, като участниците ще обменят информация, експертиза и технологични решения.

В рамките на инициативата Агенцията на НАТО за поддръжка и придобиване (NSPA) ще извърши пазарно проучване и ще изготви каталог на съществуващи и очаквани в близко бъдеще технологии, съобразени с общите изисквания на участващите държави. Това ще подпомогне оценката на възможностите и вземането на решения за бъдещи придобивания и съвместни разработки. Българската индустрия ще има възможност да представи своите продукти, технологични решения и експертен потенциал, както и да търси участие в съвместни проекти със съюзнически държави.

Предстои Нотата да бъде изпратена за ратификация от Народното събрание.