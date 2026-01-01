Катастрофа блокира движението по АМ "Тракия" в посока Бургас. Причината за инцидента е обърнал се ТИР. Това става ясно от информация за актуалната пътна обстановка.

Пътят е напълно затворен, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Обходният маршрут преминава през Мирово – Горна Василица – Момин проход – Долна Василица – Костенец – Габровица – Момина клисура – Сестримо – Белово – Септември – Семчиново – Симеоновец, по път I-8 (Е-80).

Според публикуваната информация ограничението е в сила на 30 октомври 2026 г. от 14:00 до 19:00 часа.

АПИ

На шофьорите се препоръчва да следват обозначения обходен маршрут и указанията на полицейските екипи.

На място има екипи на полицията и спешна помощ. От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщават, че то е ограничено при км 56 на АМ "Тракия".

АПИ