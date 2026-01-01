Седем години лишаване от свобода при първоначален строг режим получи 37-годишен мъж за грабеж, извършен при условията на опасен рецидив във Враца.

Подсъдимият К.Н., който е многократно осъждан, е признат за виновен от първата съдебна инстанция по обвинение на Окръжна прокуратура – Враца.

Престъплението е извършено на 10 март 2020 г. в заведение в ж.к. „Сениче“. Мъжът забелязал клиент, който разполагал със значителна парична сума, и го проследил до тоалетната.

Там нападнал жертвата с юмрук в главата, вследствие на което тя паднала на земята. Възползвайки се от ситуацията, нападателят отнел от джоба на якето ѝ 9000 лева и избягал.

В хода на разследването е извършено разпознаване на лица, а събраните доказателства са послужили за установяване на вината на обвиняемия.

Съдът е постановил наказание от седем години затвор при първоначален строг режим на изтърпяване.

Присъдата не е окончателна. Тя подлежи на протест и обжалване пред Софийския апелативен съд в законоустановения срок.