Медицинската комисия, която отговаря за здравето на лишените от свобода, не е предложила помилване на Огнян Атанасов (известен с прякора Петричкия Ескобар бел. ред.), заяви Надежда Йорданова, бивш министър на правосъдието и депутат от парламентарната група „Демократична България“ на брифинг в Народното събрание

Президентът Илияна Йотова вчера за пореден път замеси моето име във връзка с помилването на Огнян Атанасов, каза Йорданова. И разясни - медицинската комисия, която действа постоянно и отговаря за здравословното състояние на лишените от свобода, не е направила предложение за помилване на Огнян Атанасов, както има опити да се внуши. Имаме официален документ, в който се казва, че не е правено предложение за помилвания. Това е направила комисията по помилване, назначена с указ на Румен Радев, подчерта Йорданова. По думите ѝ в документа се вижда, че именно тази комисия е направила предложението за помилването, както и, че в констатациите на медицинската комисия няма твърдения, че лицето е в инвалидна количка.

Мнозинството на Радев и Йотова многократно отказа изслушване в Народното събрание, особено след видеото, в което се вижда, че Огнян Атанасов не само не е в инвалидна количка, а се бие в коридорите на затвора, коментира бившият министър на правосъдието. В този момент отговорник за затворите е Мария Павлова, близък професионалист до Йотова и Радев, допълни Йорданова. И попита защо 19 дни преди помилването при положение, че ГД „Изпълнение на наказанията“, за която Павлова отговаря, е знаела, че има процедура по помилване, не е уведомила президентството.

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Като министър на правосъдието тогава Надежда Йорданова само поднових състава на медицинската комисия, като съм сменила двама от нейните седем членове, защото те са отишли на друга работа. Това се е случило много преди Огнян Атанасов да подаде молба за помилване, подчерта тя. Цялата процедура по помилване е била по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, където министър е Крум Зарков, а зам.-министър е Мария Павлова, отговаряща за помилванията в затворите, подчерта Йорданова. Йотова направи опит да прехвърли отговорността за нейния подпис, нейната морална оценка върху мен, вместо със смирение да признае грешката, посочи депутатът от ДБ.

Във връзка с потъналия в Черно море контейнеровоз съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев, каза, че сигурността на България е компрометирана, а действията на правителството са под всякаква критика. Потъването поставя много въпроси – в момента има мисия Air Policing на НАТО, от седем дни има специализиран френски самолет за радио-електронна борба, отбеляза депутатът. Като допълни, че в деня на удара, 60 минути преди него, самолетът предупреждава българските власти. Каква е реакцията на българските власти – никаква, коментира Ивайло Мирчев. Поискали ли са българските власти този самолет да неутрализира дрона, в Румъния също има базирани самолети Ф-18– поискала ли е българската страна съдействие, добави депутатът. "С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три руски дрона Raider B650. Защото българското правителство все още не излиза да каже, че става дума точно за този руски дрон или негова модификация, защо продължава мълчанието, защо дроновете не бяха унищожени", питат от ДБ.

На 28 октомври, докато течеше срещата в София на министрите на отбраната на България, Румъния и Турция, беше ударен контейнеровоз с три морски дрона, информира военният министър Димитър Стоянов. По думите му разстоянието е приблизително 21 мили югоизточно от Шабла.