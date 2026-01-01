От 1 ноември в цялата страна започва традиционната акция „Зима“ на „Пътна полиция“. В продължение на 30 дни органите на реда ще извършват засилени проверки за безопасността на участниците в движението, спазването на правилата и техническата изправност на превозните средства.

Колко ще ни струва зимата на пътя? Гумите и акумулаторът вдигат сметката

Кампанията ще продължи до 30 ноември и ще премине през три тематични етапа, всеки с продължителност от десет дни. Целта е да се ограничат предпоставките за пътни инциденти с настъпването на студените месеци, когато намалената видимост, мокрите настилки и ниските температури създават допълнителни рискове.

Първи етап: Проверяват велосипедисти, тротинетки и превозни средства с животинска тяга

От 1 до 10 ноември проверките ще бъдат насочени основно към велосипедистите, водачите на индивидуални електрически превозни средства, превозните средства с животинска тяга и малогабаритната селскостопанска техника.

Полицаите ще следят за изправността на светлините, наличието на необходимата светлоотразителна сигнализация и спазването на нормативните изисквания.

При превозните средства с животинска тяга и селскостопанската техника ще се извършват и проверки за регистрация, съвместно с представители на местната власт.

Втори етап: Пешеходците и шофьорите под засилен контрол

От 11 до 20 ноември вниманието на пътните полицаи ще бъде насочено към безопасността на пешеходците, пътниците и водачите на автомобили.

Особен акцент ще бъде поставен върху поведението на шофьорите в районите на пешеходните пътеки, спазването на предимството и движението със съобразена скорост.

Ще се проверява и използването на предпазни колани и детски обезопасителни системи.

От полицията ще обръщат специално внимание на нарушенията в тъмната част на денонощието, както и в участъците с недостатъчно осветление, където опасността от инциденти с пешеходци е по-голяма.

Трети етап: На прицел са гумите, фаровете и техническата изправност

Между 21 и 30 ноември започва последният етап от акцията под мотото „Безопасно шофиране през зимата“.

Тогава проверките ще бъдат съсредоточени основно върху техническото състояние на автомобилите, осветителните системи и подготовката им за зимните условия.

Пътните полицаи ще следят за изправността на фаровете и останалите светлини, както и за състоянието на гумите.

От 15 ноември: Какви гуми изисква законът?

Съгласно член 139, алинея 1, точка 4 от Закона за движението по пътищата, в периода от 15 ноември до 1 март превозните средства трябва да бъдат оборудвани с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора най-малко 4 милиметра.

Това означава, че законът не налага безусловно използването само на зимни гуми. Допуска се и използването на други гуми, когато отговарят на посоченото изискване за дълбочина на протектора.

Специалистите по пътна безопасност обаче препоръчват водачите да съобразяват избора на гуми с реалните метеорологични условия, особено при сняг, лед и отрицателни температури.

Как да подготвим автомобила за зимата?

От МВР съветват водачите да не изчакват първия снеговалеж, за да проверят техническото състояние на автомобилите си.

Сред основните препоръки са проверка на осветителната система, изправността на отоплението и подмяна на течността за чистачките с незамръзващ препарат.

Шофьорите трябва да обърнат внимание и на състоянието на акумулатора, чистачките, спирачната система и налягането в гумите.

Важно е автомобилът да бъде оборудван с необходимите средства за безопасност, включително аптечка, обезопасителен триъгълник и светлоотразителна жилетка.

При движение в зимни условия водачите трябва да намалят скоростта, да увеличат дистанцията и да избягват резки маневри, особено при мокра, заснежена или заледена настилка.