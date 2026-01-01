Британският актьор Патрик Стюарт, известен с ролите си в поредиците „Стар Трек“ и „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст. Смъртта на актьора, който започва кариерата си с Шекспирови роли в театъра, беше потвърдена с официално изявление на 29 октомври, предаде АФП.
Patrick Stewart, the legendary actor known for his work in X-Men, Star Trek, and countless other films has sadly passed away at the age of 86. Rest In Peace https://t.co/tqe2HrqPF1
Patrick Stewart, the legendary actor known for his work in X-Men, Star Trek, and countless other films has sadly passed away at the age of 86. Rest In Peace https://t.co/tqe2HrqPF1— Fandango (@Fandango) October 29, 2026
„С дълбока скръб съобщаваме за кончината на сър Патрик Стюарт, който почина вчера в дома си в Лос Анджелис, обграден от любящите грижи на обичната си съпруга Съни, след кратка и тежка борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви“, се посочва в изявлението.