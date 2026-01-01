Патрик Стюарт
Патрик Стюарт / Getty Images

Британският актьор Патрик Стюарт, известен с ролите си в поредиците „Стар Трек“ и „Х-Мен“, почина на 86-годишна възраст. Смъртта на актьора, който започва кариерата си с Шекспирови роли в театъра, беше потвърдена с официално изявление на 29 октомври, предаде АФП.  

„С дълбока скръб съобщаваме за кончината на сър Патрик Стюарт, който почина вчера в дома си в Лос Анджелис, обграден от любящите грижи на обичната си съпруга Съни, след кратка и тежка борба с болестта на Алцхаймер и деменция с телца на Леви“, се посочва в изявлението. 

БГНЕС
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