Защо не бе спасен контейнеровозът с 421 контейнера на борда, пита съпредседателят на „Да, България" Ивайло Мирчев в публикация във Фейсбук.

След руската агресия в Черно море вече седмица тeче мисия за подобрено наблюдение на въздушното пространство (Enhanced Air Policing). Въпреки това, въпреки предупреждението за предстояща атака час по-рано от специализирания френски самолет за ранно засичане Atlantique 2, вчера бе допуснато нападението на три руски дрона Murena-300S срещу контейнеровоза Contship Jet на 16 мили от нос Калиакра, заяви Мирчев и отправи пет въпроса към управляващите.

Първо самолетът можел ли е да опита да заглуши и отклони дроновете, ако българските власти бяха поискали, пита той. Всичко се развива в нашата зона на отговорност. Отговор от България няма, допълва Мирчев.

Той посочва, че испански F-18M Hornet (базиран в Румъния) е бил в готовност да унищожи дроновете. Имало ли е такава молба от България и, ако не - защо, пита още съпредседателят на „Да, България". „По-важното - питали ли са ни французите дали да ги унищожат, а българските власти да са замълчали?", допълва той.

Радев казва, че не знае какви са дроновете, тогава от какво са се притеснявали да ги унищожат и спасят кораба, 421 контейнера и българското Черноморие от тежко замърсяване, пита на следващо място Мирчев. Петият въпрос, който той задава, е кой е решил, че въоръжените самолети могат да защитят търговски кораб на 11 морски мили от брега, но не и на 17 морски мили, когато е под непосредствена атака, и на кое конкретно правно основание.

„България пропуска всички възможности дроновете да бъдат унищожени, след като са засечени час преди да се взривят. Аргументът на управляващите, че нямат право на това извън териториални води е нелеп. Дроновете не плават под ничий флаг. Те са без каквато и да е идентификация, съответно представлявайки опасност за корабоплаването има възможност да бъдат неутрализирани", посочва съпредседателят на „Да, България". Радев дължи обяснение на какво конкретно международноправно основание твърди, че България не е могла да пресече непосредствена атака срещу цивилен кораб извън териториалните води, коментира той и допълва, че нищо от това не е направено. От „Демократична България" ще искаме изслушване на премиера, министъра на отбраната, началника на отбраната и началника на Военното разузнаване, заявява Мирчев.

Радев за атаките в Черно море: Вече сме стигнали върха на това, което можем да направим

По-рано премиерът Румен Радев каза пред журналисти, че френски патрулиращ самолет е открил дроновете поне половин час преди удара срещу кораба Contship Jet, който потъна в Черно море тази нощ. Той каза, че френският самолет е дал насоки накъде се насочват дроновете. Екипажът на атакувания кораб имаше възможност да предприеме всички действия по евакуация, добави Радев. Ние бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани в Балчик, и да можем да въздействаме с тяхното въоръжение по тези дронове, ако бяха навлезли в нашите териториални води, но дотам не се стигна, обясни премиерът.