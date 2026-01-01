Премиерът Румен Радев каза пред журналисти, че има видео от атаката на контейнеровоза край Шабла, като то вече е споделено със съюзниците, правят се експертизи.

"Очаква се най-сетне да имаме отговор и ясно доказателство кой извършва тези атаки. В социалните мрежи ще чуете всякакви версии, че дронът е поне на 4-5 държави, но това са несериозни неща. Ние искаме да направим пълна обстойна експертиза, заедно с нашите съюзници", каза премиерът.

Той бе запитан очаква ли се страната да предприеме нещо след поредната атака. "Какво още да предприеме?", запита той журналисти и подчерта, че има инициатива от трибуната на ООН, инициатива пред генералния секретар на НАТО. "Мисля, че всичко това, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на всички способности на нашите въоръжени сили, плюс способностите на съюзниците, вече сме стигнали върха на това, което можем да направим. Има само едно единствено решение, за да сме сигурни, че тези атаки най-сетне ще спрат. Това е прекратяване на огъня, сядане на масата за мирни преговори. Докато това не се случи - нямаме гаранция какво можем да направим", обясни премиерът.

По думите му дори да имаме средства за въздействие, не можем да действаме извън нашите териториални води, тъй като ще нарушим международното право.

По думите му България не разполага с достатъчно военноморски сили, за да осигурява непрекъснато присъствие във всички части на зоната. „Освен това ние зависим от метеорологичните условия. Невинаги може да се лети, невинаги може да се въздейства. Нашите кораби са ограничени като брой и като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономическа зона“, обясни Радев.

Той потвърди, че е поставил въпроса за допълнителна съюзническа подкрепа пред генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Очакваме. Това съм го поставял и на Марк Рюте. Виждате, че количествата въоръжения, с които разполага НАТО, също имат предел. Те са разтегнати от Балтийско море през сушата до Черно море. Така че се прави всичко, каквото може“, заяви той.