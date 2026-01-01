Временни ограничения за движението на тежкотоварни камиони над 12 тона се въвеждат по автомагистрала „Хемус“ заради основния ремонт на тунел „Топли дол“. Мерките ще важат в петък, неделя и понеделник и целят да облекчат трафика и да повишат безопасността на пътуващите.

Ограниченията обхващат участъка между изхода на София при 0-ия километър и пътен възел „Ботевград“ при 47-ия километър.

В петък, 30 октомври и 6 ноември, от 15:00 до 21:00 ч. ще бъде спряно движението на камионите над 12 тона в посока изход от София.

В неделя, 1 и 8 ноември, между 14:00 и 21:00 ч. ограничението ще важи за тежкотоварните автомобили, пътуващи към столицата.

В понеделник, 2 и 9 ноември, от 7:00 до 9:00 ч. движението на камиони над 12 тона ще бъде спряно и в двете посоки.

Обходът е през прохода „Петрохан“

По време на ограничението в петък тежкотоварните автомобили, пътуващи към Враца, Монтана и Видин, могат да използват прохода „Петрохан“ като алтернативен маршрут. Същият обход се препоръчва и в неделя за камионите, които се движат към София.

Преминаването на камиони над 12 тона през Искърското дефиле не се препоръчва. Причината е, че движението там се осъществява в една лента заради дейности по обрушване и укрепване на скалните откоси.

При намаляване на интензивността на трафика „Пътна полиция“ може да започне пропускането на тежкотоварните автомобили и преди обявения краен час. Контролните органи имат възможност да въведат и допълнителни мерки за подобряване на пропускливостта и безопасността на движението.

Кога ще приключи ремонтът на тунела

Около 18 декември се предвижда движението в двете тръби на тунел „Топли дол“ да бъде възстановено, за да се осигури по-удобно и безопасно пътуване преди коледните и новогодишните празници.

След празничния период, около 11 януари 2027 г., се планира отново да бъде ограничено преминаването през тръбата в посока София. Ограничението ще остане до приключването на строително-монтажните работи, чийто прогнозен срок е април 2027 г.