Един изискан брънч, важен инвеститор и едно семейство, което преобръща всичко с главата надолу. В центъра на хаоса в „Брънч за начинаещи“ е Майчето - спонтанна, наивна и пакостлива. В ролята влиза Жаклин Дочева, позната на зрителите на NOVA като адвокатката София Гендова от сериала „Клетката“.

Перфектният брънч, който се превръща в хаос

Няма по-важно хапване за деня от брънча. Поне така смятат Крум и Жана (Орлин Павлов и Валентина Каролева) - изобретателите на здравословния смарт часовник ЖАНИ. Заплашени от фалит, двамата организират бляскав обяд с надеждата да убедят единствения заинтересован инвеститор да финансира проекта им.

Плановете им обаче се объркват с появата на ексцентричната Росена (Александра Сърчаджиева), нейното семейство и още по-необичайните им вярвания. Следват абсурдни ситуации, кулинарни катастрофи, искрен смях и горчиви сълзи. А сред целия хаос се откроява Майчето - героиня, която е толкова спонтанна и непосредствена, че сякаш всичко ѝ е позволено.

„Майчето е изключително забавна“, разказва Жаклин Дочева. Героинята ѝ е почти детинска в реакциите си и може да си позволи всякакви пакости, без околните да ѝ се сърдят задълго. „Всичко може да ѝ се прости на Майчето“, казва актрисата.

От сериозната адвокатка до пакостницата Майчето

Двете роли на Жаклин Дочева трудно биха могли да бъдат по-различни. В „Клетката“ тя влиза в образа на адвокатката София Гендова - сериозна и овладяна героиня. В „Брънч за начинаещи“ актрисата показва съвсем друга страна от таланта си с персонаж, който следва собствените си правила и сякаш винаги успява да се измъкне от неприятностите.

Отново в света на Яна Титова

„Брънч за начинаещи“ е втората среща на Жаклин с режисьорката Яна Титова след драмата „Диада“, в която актрисата играе Светлана. За ролята си във филма Дочева качва 6–7 килограма. Сега двете работят в съвсем различен жанр, а актрисата признава, че е благодарна отново да бъде част от екипа.

Майчинството като вдъхновение

Извън снимачната площадка Жаклин Дочева е съпруга на Стефан Дочев и майка на малката Нора. Семейството е важна част от живота ѝ, а майчинството се оказва свързано и с изграждането на образа на Майчето.

Актрисата разказва, че четяла сценария на глас вкъщи, а реакциите на дъщеря ѝ към комичните ситуации я вдъхновявали. Непосредствеността на детето ѝ помогнала да усети по-добре и спонтанността на своята героиня.

Момичето, което не се отказа от мечтата си

Пътят на Жаклин към актьорската професия не е бил лишен от трудности. Когато семейството ѝ се мести от Велико Търново в София, съучениците ѝ я наричат „селянка“, защото често вдига ръка в час. По-късно тя два пъти не успява да влезе в НАТФИЗ.

Тези преживявания не я отказват от мечтата ѝ. Днес Дочева продължава да изгражда разнообразни образи на екрана - от драматични роли като тази в „Клетката“ до комедийни персонажи като Майчето.

А големият въпрос в „Брънч за начинаещи“ остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

Гледайте „Брънч за начинаещи“ в Nova Play и вижте как Майчето открадва брънча.

Освен Жаклин Дочева, Орлин Павлов, Валентина Каролева и Александра Сърчаджиева, във филма участват Стилиян Стоянов, Ая Алексиев и Алина Данчева, а в епизодични роли се появяват Стоян Дойчев, Стефан Вълдобрев и Филип Буков.