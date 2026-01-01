Новият български филм „Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY . Само три месеца след официалното си представяне на голям екран, вълнуващата комедия влиза в домовете на потребителите от 13-и май през видео платформата. Тя ще бъде достъпна за платено гледане (2.49 евро с ДДС) за 24 часа.

Талантливият режисьор Яна Титова представи новия си филм с желанието да усмихне българските зрители. Лентата предизвика значителен зрителски интерес, а екипът на продукцията излиза извън рамките и я представя в NOVA PLAY съвсем скоро след кино премиерата.

Историята проследява много важен ден от живота на изобретателите Крум (Орлин Павлов) и Жана (Валентина Каролева). Те имат среща с инвеститор, когото искат да впечатлят, за да спонсорира здравословния им смарт часовник – „Жани“. Заплашени от пълен фалит, двамата организират бляскав обяд, за да убедят единствения заинтересован инвеститор да ги финансира. Всичко е на път да се провали, когато прага им прекрачва богатата Росена (Александра Сърчаджиева) с кокошка в ръце. В поредица от абсурдни ситуации и кулинарни катастрофи се редуват искрен смях и горчиви сълзи. А големият въпрос остава: струва ли си стремежът към перфектния имидж, или рецептата за истинско щастие се крие някъде другаде?

В главните роли зрителите ще видят Александра Сърчаджиева, Орлин Павлов, Валентина Каролева, Стилиян Стоянов, Жаклин Дочева, Филип Буков, Ая Алексиев и Алина Данчева. Стоян Дойчев и Стефан Вълдобрев ще добавят щипка пиперливост в лентата, а като композитор на музиката е Владимир Ампов – Графа. Лентата е създадена от NO BLINK | Pictures с продуценти Александър Алексиев и Николай Стоичков и с ко-продуцент и медиен партньор NOVA.

NOVA PLAY е достъпна през Android и iOS, уеб браузъри и смарт телевизори с Android TV. Ексклузивната премиера на „Брънч за начинаещи“ е стъпка в посока разширяване на съдържанието в платформата.