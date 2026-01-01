Австралийски военнослужещ загина снощи по време на десантно учение на летището на Територията на залива Джървис, в щата Нов Южен Уелс, предаде ДПА, като се позова на съобщение на Министерството на отбраната от днес.

"Един военнослужещ от австралийската армия бе ранен, но не се наложи да бъде приет в болница", допълни ведомството, призовавайки да се уважи личното пространство на семействата на военнослужещите.

През март 2024 г. австралийската армия информира за временно преустановено парашутно занятие, след като 33-годишен военнослужещ загина в Кралската военновъздушна база в Ричмънд, на около 50 километра северозападно от Сидни, припомня ДПА.