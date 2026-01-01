Тяло на мъж е открито на железопътната линия между гарите Змейово - Стара Загора вчера, съобщиха от Областна дирекция на МВР. На спешния телефон 112 минути след 07:00 часа сутринта е получен сигнал от мъж, че на релсите има легнал човек.

По случая е назначена експертиза, която да установи самоличността на мъжа и дали той е бил блъснат от влак, съобщи за БТА говорителят на Окръжната прокуратура в Стара Загора прокурор Георги Николов. Той уточни, че в момента се води разследване, като се очаква съдебните лекари да излязат със становище за точната причина за смъртта.

Работата по изясняване на всички факти и обстоятелства по случая продължава в рамките на започнато разследване.