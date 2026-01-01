Пентагонът публикува първата партида от досега секретни документи за предполагаеми наблюдения на неидентифицирани летящи обекти, някои от които датират още от 40-те години на XX век. Това е стъпка, за която част от американската общественост настоява от десетилетия.

„Тези файлове, скрити зад класификации, отдавна подхранват основателни спекулации и е време американският народ сам да ги види“, заяви министърът на отбраната Пийт Хегсет.

Над 160 документа бяха публикувани на сайта на Министерството на отбраната на САЩ, което официално използва термина „неидентифицирани аномални явления“ за НЛО.

Един от файловете от декември 1947 г. съдържа поредица от доклади за „летящи дискове“. Разузнавателен доклад на Военновъздушните сили от ноември следващата година, обозначен като „строго секретен“, включва информация за наблюдения на „неидентифицирани летателни апарати“ и „летящи чинии“.

Друг документ описва инцидент от 2023 г., при който три екипа от федерални специални агенти независимо един от друг са съобщили, че са видели оранжеви „сфери“ в небето, които излъчвали или изстрелвали по-малки червени „сфери“.

През февруари президентът Доналд Тръмп разпореди на федералните агенции да започнат да идентифицират и публикуват правителствени документи, свързани с НЛО и извънземни, като посочи „огромния интерес“ към темата.

В същия ден републиканският президент заяви, че един от неговите предшественици демократи, Барак Обама, е разкрил „класифицирана“ информация в популярно подкаст интервю за съществуването на извънземен живот.

„Те са реални, но не съм ги виждал и не се съхраняват в... Зона 51“, каза Обама пред водещия Брайън Тайлър Коен, имайки предвид строго секретния военен обект в Невада, който е в центъра на много конспиративни теории за НЛО.

Тогава Тръмп заяви пред репортери, че Обама е „дал класифицирана информация“ и „не би трябвало да прави това“, като за собствената си позиция добави: „Не знам дали са реални, или не.“

Досега не са представени доказателства за съществуването на разумен живот извън Земята.

Интересът към НЛО се засили през последните години, след като американското правителство разследва множество сигнали за необичайни летателни апарати на фона на опасения, че противници на САЩ може да изпитват напреднали технологии.

През март 2024 г. Пентагонът публикува доклад, според който няма доказателства, че неидентифицираните аномални явления са извънземна технология. Много от подозрителните наблюдения са се оказали метеорологични балони, разузнавателни самолети, сателити или друга обичайна дейност.