Девет души днес загинаха, а над двайсет бяха ранени при експлозия на пазар в Северозападен Пакистан, съобщи висш полицейски служител, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

Избухнал е експлозив, прикрепен към рикша, уточни полицията.

Нападението е извършено в Лакки Маруат в провинция Хайбер-Патунхва, добави началникът на местната полиция Азмат Уллах. Той уточни, че сред убитите са двама пътни полицаи и една жена.

До момента никой не е поел отговорност за нападението, но подозренията падат върху пакистанския клон на движението на талибаните, познат като “Техрик е Талибан Пакистан”.

Групата е отделна от правителството на талибаните в Афганистан, но е техен съюзник, а дейността ѝ срещу пакистанските сили за сигурност през последните години зачести.

Днешното нападение бе извършено дни след като 15 полицаи бяха убити при самоубийствен атентат и последвала стрелба в пост на силите за сигурност в района Банну.

Исламабад обвини пакистанските талибани и за тази атака, извършена късно вечерта в неделя.