Най-малко 15 полицаи загинаха при самоубийствено нападение срещу полицейски пункт в северозападната пакистанска провинция Хайбер-Пахтунхва, граничеща с Афганистан, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.

Нападението се случи в окръг Банну, където късно през нощта терористи се врязаха с автомобил, натъпкан с експлозиви, в полицейски контролно-пропускателен пункт. След нападението последва интензивна престрелка.

По-рано въоръжената групировка „Иттехад ул Муджахидин“ пое отговорност за нападението.

„Най-малко 15 полицаи са били убити“, заяви регионален полицейски служител пред ДПА. Още трима са били ранени при атаката, добави той.

В момента на нападението на поста се намирали 18 полицейски служители, от които 15 загинаха, а 3 бяха ранени, предаде ТАСС.

Мощната експлозия доведе до пълно разрушаване на полицейските укрепления, както и до унищожаване на брониран автомобил. Близките сгради също претърпяха сериозни щети.

Северозападният регион, граничещ с Афганистан, понася тежестта на екстремизма в страната от десетилетия и е обект на постоянни атаки.

През 2025 г. в провинцията са регистрирани 3 811 терористични инцидента, включително 16 самоубийствени атентата. През изминалата година Пакистан общо е отчел 5 397 терористични инцидента, включително 27 самоубийствени атентата през годината, според медийното крило на армията - Междуведомствената служба за връзки с обществеността (ISPR).

Пакистан твърди, че е налице скок в терористичните инциденти, откакто афганистанските талибани си върнаха контрола в Кабул през 2021 г.