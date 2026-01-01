Въоръжени мъже са убили 10 души в мина за добив на злато и мед в югозападната пакистанска провинция Белуджистан, съобщиха властите в региона, който е обхванат от сепаратистки бунтове, предаде Франс прес.

Засега нито една организация не е поела отговорност за атаката.

Около 40 души, много от които на мотоциклети, нападнаха вчера минен обект на пакистанската компания National Resources Private Limited (NRL) в окръг Чагай.

"При атаката бяха убити десет души, сред които седем работници и трима служители на охраната", съобщи пред АФП представител на местната администрация. По "непотвърдена информация" нападателите са взели няколко служители за заложници. Снощи и самата компания потвърди, че е имало нападение. Според нея силите за сигурност са реагирали "бързо и са обезопасили района".

Белуджистан е най-голямата пакистанска провинция, а също така и най-бедната, с по-ниски показатели в редица области като образование, заетост и икономическо развитие. През последните години местни сепаратистки групи засилиха атаките си, особено срещу обекти, свързани с минодобивната дейност.

Сепаратистите от Белуджистан редовно нападат държавни представители и пакистанци, дошли от други провинции. Те обвиняват централното правителство, че експлоатира местните запаси от природен газ и богатите минерални ресурси, без да има ползи за местното население.

دالبندین: دریگون میں نیشنل ریسورسز لمیٹڈ (این آر ایل) مائننگ کمپنی کے سائٹ پر مسلح افراد کا حملہ، کمپنی کے سیکورٹی اہلکاروں سمیت دس ملازم ہلاک جبکہ تین ملازم زخمی، ہلاک افراد میں غیر ملکی بھی شامل



حملہ آور کمپنی کے غیر ملکی آفیسر کو اغواء کرکے اپنے ساتھ لے گئے - عینی شاہدین — The Balochistan Post (@BalochistanPost) April 23, 2026

В края на януари Армията за освобождение на Белуджистан – основното местно сепаратистко движение, определено като "терористична организация" от САЩ – предприе серия от координирани атаки в този регион, граничещ с Иран и Афганистан. Според властите около 200 бунтовници са били убити от пакистанските въоръжени сили, както и най-малко 36 цивилни и 22 членове на силите за сигурност.

В миналото сепаратисти са убивали служители на основата на тяхната етническа принадлежност, като пенджабци или синдци, заради това, че не са родени в провинцията.

В своето съобщение компанията NRL заяви, че 90% от работната ѝ сила се състои от местни работници.