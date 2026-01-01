Областната дирекция на МВР-Разград издирва Нутфула Хюсеин Ахмед. 71-годишният мъж е напуснал дома си в самуилското село Желязковец около 6.00 часа на 11 май и оттогава е в неизвестност.

По данни на близките му е бил облечен с черно горнище, черни панталони и черни обувки.

Последно е забелязан около 13.30 часа на 11 май в покрайнините на село Желязковец в посока „Тракция“.

Умоляват се гражданите, които имат информация за мъжа, да се обадят на тел.112 или в най-близкото поделение на МВР.