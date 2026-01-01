Футболистът Георги Костадинов и съпругата му Радост Тодорова очакват второ дете. Новината съобщи Радост в социалните мрежи.

"Нашата история не започна лесно и без трудности, НО притихнали в тишина и смирение се надяваме с присвити сърца и много надежда, че този път ще завърши със сълзи от щастие!", написа тя.

Семейството има и друго дете - момченце, което носи името на баща си Георги. Той се роди през август 2022 г.

Припомняме, че през март миналата година семейството загуби близнаци. Тогава Радост сподели посочва, че не желае случилото се да обезкуражава никого.