Задържаха 53-годишен перничанин за отправена закана за убийство в условията на домашно насилие. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът е подаден вчера около 19:08 ч. от 58-годишна жена, която съобщила, че приятелят ѝ е отправил към нея заплахи за убийство, предизвикали основателен страх.

На място незабавно са изпратени служители на Второ РУ, които са задържали мъжа за срок до 24 часа с полицейска мярка.

По случая е образувано бързо производство, а от потърпевшата са снети подробни сведения.