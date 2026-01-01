Шофьор без книжка и с 2,5 промила алкохол е бил задържан след опит да избегне полицейска проверка.

Ситуацията се разиграла малко след 00:00 ч. вчера в село Дълго поле. Екип на РУ-Хисаря забелязал лек автомобил, движещ се без включени светлини. Мъжът зад волана не реагирал на подадения от униформените сигнал за спиране, а продължил по пътя си и рязко увеличил скоростта.

След кратко преследване 37-годишният извършител бил заловен от униформените, а проверката установила, че той няма шофьорска книжка.

Направен му е тест за алкохол, който отчел 2,5 промила.

По случая е започнато бързо производство.