Пожар в къща е гасен в село Бобораци. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 07:00 ч., като към мястото незабавно са насочени два екипа огнеборци от РСПБЗН – Радомир и Перник.

Пожар изпепели едноетажна къща в село Борилово, пострада 69-годишна жена

Благодарение на бързата им реакция пожарът е локализиран, но въпреки това са нанесени сериозни материални щети – изгорели са около 100 кв. м покривна конструкция, бяла, черна и компютърна техника, домашно имущество, фасадна изолация и паянтова постройка.

По първоначални данни причината за инцидента е късо електрическо съединение. Няма пострадали хора.