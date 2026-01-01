Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Христов Якимов.
54 минути
Нов протест в Габрово: Кметът няма да позволи градът да се превърне в арена на етническо напрежение
За трети път габровци излязоха на протест. Гражданите се събраха в 17:30 на площад „Възраждане“ ...
1 час
Кая Калас: Всичко сочи, че Путин не е толкова силен
Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украйна, рекордните руски загуби на бойното ...
2 часа
Тир се преобърна край монтанско село и блокира двете ленти за движение
Тежкотоварен автомобил с турска регистрация се е преобърнал на главния път Е-79 в района ...
2 часа
Назначиха Ива Кечева за заместник-министър на правосъдието
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър ...
3 часа
България е домакин на военнополицейското учение „Отвъд хоризонта 26“
Тактико-специално учение с международно участие „Отвъд хоризонта 26“ (Beyond Horizon 26) се ...
„Само още една хапка“: Защо захранването често се превръща в битка
„Хайде, само още една лъжичка.“ „Изяж си зеленчуците.“ „Не може да станеш ...
3 часа
Разложкият алпинист Георги Колевичин покори връх Макалу - петия най-висок връх в света
Истински повод за гордост и радост донесе разложкият алпинист Георги Колевичин, който ...
3 часа
Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“
Фондация „Лъчезар Цоцорков“ даде старт на националната информационна кампания за ...
3 часа
Хванаха група младежи с наркотици в Перник
Петима са задържани за притежание на наркотични вещества, съобщиха от Областната дирекция ...
3 часа
Фирма дарява над 1,1 млн. евро за шумозащитна стена до метрото по бул. „Драган Цанков“
Кметът на София Васил Терзиев е внесъл доклад в Столичния общински съвет за приемане ...
3 часа
Мъж от Монтана заплаши майка си с убийство
31-годишен мъж е задържан за проявено домашно насилие спрямо майка си в град Монтана, ...
3 часа
Обвиниха непълнолетен за стрелбата по автобус в Перник
Непълнолетен е привлечен в качеството на обвиняем по дело за стрелба срещу автобус ...
3 часа
Задържаха шофьор без книжка с 1.44 промила алкохол, отказал да спре за проверка
На 11 май около 02.30 ч. в Луковит автопатрул е подал сигнал със стоп палка към водач на ...
3 часа
Норвегия очаква решението по делото срещу сина на принцеса Мете-Марит
Норвежките съдебни власти ще постановят окончателната присъда срещу сина на норвежката ...
3 часа
Глобиха родител, след като синът се качи без каска на електрическа тротинетка и падна
Глобиха родител от ловешко село, след като синът му паднал с електрическа тротинетка, ...
3 часа
Мъж потроши кола с брадва, заплаши майка си и дъщерите си
Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – ...
3 часа
Задържаха мъж и тийнейджър за отнет със сила мобилен телефон в Ловеч
Мъж на 34-години и младеж на 16 са задържани в Районното управление в Ловеч като съпричастни ...
3 часа
Бой в центъра на Троян прати младеж в болница
В Районното управление в Троян е образувано досъдебно производство и се работи по ...
4 часа
Двама мъже пострадаха при нападения с нож в Дупница
Две досъдебни производства за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди ...
4 часа
Три държави отказаха да излъчват „Евровизия“ в знак на протест срещу Израел
Телевизиите на Испания, Ирландия и Словения обявиха, че няма да излъчват конкурса "Евровизия", ...
4 часа
Двама мотористи пострадаха при катастрофи в Кърджалийско
Двама мотоциклетисти са пострадали леко при пътни инциденти в Кърджалийско през последните ...
4 часа
С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет
Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро бяха пласирани ...
4 часа
Мащабно почистване в София по трасето на Джирото (СНИМКИ)
След провеждането на Giro d’Italia в София, Столичният инспекторат организира дейности ...
4 часа
Съседски скандал в Ридино приключи със счупен крак и арест
Жител на село Ридино е пострадал при съседски скандал, съобщиха от Областната дирекция ...
4 часа
ДПС: Мерките на „Прогресивна България“ за високите цени са първи стъпки в правилната посока
ДПС с коментар за мерките, предложени от "Прогресивна България" за високите цени. "Чухме ...
4 часа
Променят името на метростанция „Витиня“ на „Бесарабия“
Днес комисията по транспорт единодушно прие предложението на председателя на Столичния ...
4 часа
Започва почистването на езерата в Южния парк
Столичната община стартира същинската работа по почистването и възстановяването ...
4 часа
Антонио Таяни: ЕС ще решава кой ще е неговият преговарящ за Украйна, а не Русия
Италианският вицепремиер и външен министър Антонио Таяни заяви, че от Европейския ...
4 часа
Прокуратурата праща в съда арестуван с фентанил в София
Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 42-годишен мъж ...
4 часа
Откриха над 1100 кутии цигари в тайници на Дунав мост
Цигари в тайници на лек и на два товарни автомобили откриха митнически служители от ...
5 часа
Зеленски: Близо 20 държави проявяват интерес към подписване на споразумения за дронове с Украйна
Приблизително 20 държави проявяват интерес към сключване на споразумения в областта ...
5 часа
БСП-София иска Радев да възстанови Паметника на Съветската армия
"Паметта не е въпрос на терен и на собственост, за да я прехвърлим във владение на кмета ...
5 часа
Проф. Христова: Ръст на респираторните вируси с риск от бронхити и пневмонии
След отшумяването на грипа се наблюдава засилена циркулация на други респираторни ...
5 часа
Стармър: Великобритания се връща в сърцето на Европа
Британският министър-председател Киър Стармър обеща днес да "постави Обединеното ...
5 часа
Министър Найденов с първа ключова среща с FATF за излизането на България от „сивия списък“
В първия работен ден след встъпването си в длъжност министърът на правосъдието Николай ...
5 часа
Сръбската полиция спря 12 мигранти на границата с България
Сръбската полиция откри 12 нелегални мигранти при проверка на граничния пункт Стрезимировци ...
5 часа
Хванаха шофьор със защитени птици на Дунав мост
Експертите на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Русе са съставили ...
5 часа
Назначени са нови заместник-министри на финансите
Със заповед на министър-председателя Румен Радев на длъжността заместник-министър ...
5 часа
Освободиха директора на „Гробищни паркове“ в София Румен Димитров
В резултат на проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията“ към Столична ...
6 часа
Кола се удари в спрял автобус в Добрич, жена е в болница
69-годишна жена е в болница в Добрич след катастрофа по бул. „Русия“ в града, съобщиха ...
6 часа
Четири язовира у нас преливат, очакват се значителни валежи
Към 11 май 2026 г. сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири ...