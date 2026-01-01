Министерството на енергетиката на САЩ обяви в понеделник освобождаването на 53,3 милиона барела петрол от Стратегическия петролен резерв (SPR), които ще бъдат предоставени като заеми на енергийни компании. Мярката е част от глобалните усилия за стабилизиране на цените на петрола след конфликта между Израел и Иран, в който се включиха и САЩ.

Последното освобождаване е част от по-широк ангажимент на Вашингтон за добавяне на 172 милиона барела към световния пазар. Инициативата беше обявена през март от Международната агенция по енергетика (МАЕ) с участието на над 30 държави и цели да осигури близо 400 милиона барела допълнителни доставки.

Затварянето на Ормузкия проток от Иран — ключов маршрут, през който преди конфликта преминаваха около 20% от световните доставки на петрол и природен газ — доведе до рязък скок на цените и засили инфлационния натиск върху световната икономика. От началото на войната цената на суровия петрол се е повишила с около 45%, или приблизително 30 долара за барел.

По данни на американското енергийно министерство досега на пазара са били доставени около 35 милиона барела от SPR.

Стратегическият петролен резерв на САЩ е най-големият спешен запас от суров петрол в света. Той се поддържа от федералното правителство от 1975 г. с цел защита на американската икономика при сериозни прекъсвания на доставките.

Въпреки че държави като Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства са намерили алтернативни маршрути за износ, между 10 и 12 милиона барела суров петрол дневно все още остават извън световните пазари, посочват анализатори.

Според предварителни оценки на Администрацията за енергийна информация на САЩ, световното потребление на петрол през миналата година е било около 103 милиона барела дневно.