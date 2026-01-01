Френският курорт Кан отново се превръща в световна столица на киното с откриването на най-престижния филмов фестивал, който тази година ще премине под знака на големи звезди, очаквани премиери и дебати около ролята на изкуствения интелект и мястото на жените в киноиндустрията.

В следващите две седмици на Лазурния бряг ще пристигнат едни от най-известните имена в световното кино, сред които режисьорите Педро Алмодовар, Джеймс Грей и Асгар Фархади, както и актьорите Скарлет Йохансон, Хавиер Бардем, Кейт Бланшет, Леа Сейду и Джон Траволта.

Още часове преди официалното откриване десетки фенове се събраха около Фестивалния дворец, за да заемат места край прочутия червен килим. Фасадата на сградата вече е украсена с плаката на тазгодишното издание, вдъхновен от култовия филм „Телма и Луиз“ на Ридли Скот.

Тази вечер акцентът ще бъде церемонията по откриването, по време на която новозеландският режисьор Питър Джаксън ще получи почетна „Златна палма“ за цялостен принос към киното. След това извън конкурсната програма ще бъде представен новият филм на френския режисьор Пиер Салвадори.

Същинската надпревара за „Златната палма“ започва в сряда, а победителят ще бъде избран от жури с председател южнокорейския режисьор Пак Чан-ук. Той заяви, че отличието трябва да отива при филми, които ще останат значими десетилетия напред.

Тазгодишното издание обаче не минава без полемики. Организаторите са подложени на критики заради малкия брой жени режисьори в основния конкурс – едва пет. Директорът на фестивала Тиери Фремо защити селекцията и отхвърли обвиненията, че фестивалът се опитва да изгражда „формален феминистки образ“.

Сериозно внимание привлича и темата за изкуствения интелект. Фремо подчерта, че фестивалът подкрепя творците и професиите, които могат да бъдат засегнати от новите технологии. Въпреки това част от продукциите в програмата вече използват AI инструменти, включително документален филм на Стивън Содърбърг за Джон Ленън.

Междувременно фестивалът обяви и ново партньорство с технологичния гигант Meta, като подробности за стойността на договора засега не се разкриват.