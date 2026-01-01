Трима души пострадаха леко при евакуация от самолет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) късно снощи на международното летище в Атина, съобщава в. „Катимерини“.
Самолетът със 184 души на борда е направил извънредно кацане в Атина, скоро след като е излетял за Мюнхен. От „Луфтханза“ съобщиха, че всички пътници са напуснали самолета по надуваеми аварийни пързалки, като при това трима души са получили леки наранявания и са били откарани в болница за оказване на първа помощ.
Lufthansa flight LH1753 evacuated in Athens after returning to the airport when the crew received an APU fire warning and reported smoke in the rear of the cabin.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 12, 2026
Полет LH1753 от Атина до Мюнхен се е върнал обратно заради индикация за неизправност. От „Луфтханза“ съобщиха, че протоколът за използване на аварийните пързалки е бил спазен, за да се ускори слизането от самолета поради силна миризма в задната част на кабината.
В информацията не се посочва изрично дали е имало пожар на борда. Самолетът е превозвал 177 пътници и седем членове на екипажа.