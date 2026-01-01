Пешеходец на 80 години загина, блъснат от багер на пътя Варна – к.к.“Златни пясъци“.

Вчера около 09:15 ч. на участък в ремонт по пътя Варна – к.к. „Златни пясъци“, с въведена временна организация на движението, 49-годишен водач на багер при маневра на заден ход е блъснал намиращ се зад него 80-годишен пешеходец.

Пострадалият е транспортиран от екип на спешна помощ до МБАЛ „Св. Анна“. При извършените медицински прегледи е установено, че е с опасност за живота, след като е получил съчетана травма и фрактура.

Той е бил настанен за лечение, но по-късно през деня е починал от получените травми.

Местопроизшествието е запазено и посетено от оперативна дежурна група. Извършен е оглед в присъствието на вещи лица, а по случая е образувано досъдебно производство.

Работата по случая продължава, като предстои назначаване на експертизи и други процесуално-следствени действия. Иззетите проби за употреба на алкохол и наркотични вещества от водача са отрицателни. Материалите са докладвани на дежурен прокурор при Варненската окръжна прокуратура.

Причините за настъпилото пътнотранспортно произшествие са в процес на изясняване.