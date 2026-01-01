56-годишен работник на ВиК загина при тежка трудова злополука на строителен обект в Бургас.

Инцидентът е станал по време на ремонтни дейности на ул. „Оборище“, като сигналът за затрупан с пръст мъж е подаден в Инспекцията по труда.

На място незабавно са изпратени екипи на полицията, "Спешна помощ" и служители на контролната институция.

По първоначална информация работникът, заедно със свой колега, бил в изкоп с дълбочина около метър и половина. При извършване на дейностите върху него е паднала земна маса, която го е затрупала. Другият работник успял да избяга.

„Категорично не е затрупан от багер. Има срутване на земна маса, докато работникът е бил вътре в изкопа", обясни директорът на Дирекция „Инспекция по труда" – Бургас Павлин Васков. Върху мъжа са се свлекли пръст и камъни в количество, достатъчно да го притиснат тежко, добави той.

Според очевидци ситуацията е предизвикала паника сред колегите му, които са започнали да го разкопават с ръце, докато бъде използвана техника за разчистване. Въпреки усилията, мъжът е загинал на място.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват, като се проверява спазването на правилата за безопасност на труда. Разпитват се свидетели.

Васков добави за БТА, че 56-годишният мъж, служител на ВиК дружеството, е на трудов договор. Върху него са се свлекли пръст и камъни в количество, достатъчно да го притиснат тежко, уточни той. По думите му строителната техника не е причина за инцидента, а впоследствие е използвана при спасителните действия.

От Инспекцията по труда посочиха, че при организацията на работа вероятно са допуснати сериозни нарушения, свързани с обезопасяването на изкопа. „Не бих казал, че е нещастен случай, защото има сериозни пропуски при извършването на тази дейност", каза още Васков.

По случая е образувано разследване, което трябва да установи точните причини за инцидента и дали са били спазени изискванията за безопасност при работа