Временни ограничения на движението ще има по участъци от републиканската пътна мрежа в района на Самоков на 12 и 13 май във връзка с провеждането на „Купа Боровец“, „Купа Камен Станчев“ и Купа „130 години Боровец“.

На 12 май от 13:45 ч. до 17:39 ч. трафикът ще бъде спиран в отсечките Боровец - Самоков, Самоков - Белчински бани, Рельово – Самоков и Самоков – Бели Искър, съобщиха от АПИ.

На 13 май от 10 ч. до 14 ч. движението ще бъде ограничавано в отсечките Боровец – Самоков и Самоков – Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. Трафикът ще се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

Участъците ще бъдат затваряни само при преминаване на състезателите и ще се отварят веднага след последния участник.

12 май – Купа „Боровец” - старт на светофара срещу зала „Арена Самоков“

13:45 – 14:15 ч. – затворени за движение ще бъдат:

- бул. „Искър“

- път II-82 (посока Боровец)

- пътят в к.к. Боровец от II-82 до писта „Рила“

12 май – Купа „Камен Станчев” - старт на светофара срещу зала „Арена Самоков“

15:15 – 17:57 ч. – периодични затваряния до преминаване на състезателите:

15.17 – десен завой по ул. „Вардар“

15.19 – десен завой по път III-6206 в посока ул. „Македония“

15.21 – ляв завой по ул. „Македония“ в посока Дупница и навлизане по път II-62

15.26 – десен завой в посока Рельово и начало на първата обиколка

15.32 – навлизане в с. Рельово

15.37 – ляв завой в Белчин бани /срещу обществената баня и към хотел Белчин Гардън/

15.38 – включване в път III-6205 в посока път II-62

15.42 – ляв завой по път II-62 в посока Самоков

15.50 – ляв завой в посока с. Рельово и напускане на път II-62. Край на първа и начало на втора обиколка.

16.14 – край на втора и начало на трета обиколка

16.38 – край на трета и начало на четвърта обиколка

17.02 – край на четвърта и начало на пета обиколка

17.26 – край на пета обиколка – продължаване на движение по път II-62 в посока Самоков

17.34 – десен завой в посока с. Бели Искър /напускане на път II-62/ по път III-6206

17.43 – навлизане в с. Бели Искър

17.57 – финал срещу хотел Ястребец

13 май – Купа „130 години Боровец“

Часовият график за преминаване на състезателите е, както следва:

Деца/юноши/жени

10.00 – старт на светофара срещу зала „Арена Самоков“ в посока к.к. Боровец по път II-82

10.18 – десен завой и напускане на път II-82

10.21 – финал пред писта „Рила“

Юноши ст.в./мъже елит/мастърс

11.30 – старт на светофара срещу зала „Арена Самоков“ в посока ул. „Търговска“

11.32 – десен завой по ул. „Проф. Васил Захариев“

11.35 – десен завой по път III-822 /начало на първа обиколка/

11.45 – десен завой разклон посока с. Гуцал

12.07 – десен завой по път II-82 в посока с. Марица

12.43 – десен завой по ул. „Христо Смирненски“ /финал мастърс/

12.44 – десен завой по ул. „Мусала“

12.45 – включване по бул. „България“

12.48 – десен завой по ул. „Ихтиманско шосе“

12.49 – десен завой по път III-822 /начало на втора обиколка/

13.59 – ляв завой по ул. „Вардар“

14.01 – ляв завой по път III-6206

14.02 – десен завой към автомобилна писта

14.09 – финал /след извършване на една обиколка/ централна трибуна

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат с повишено внимание, със съобразена скорост, да спазват правилата за движение и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.