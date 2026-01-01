Две досъдебни производства за причиняване на телесни повреди по хулигански подбуди са образувани в Районното управление в Дупница след отделни инциденти с нападения с нож, съобщиха от ОДМВР – Кюстендил.

В единия случай 53-годишен мъж от София е проявил агресия в жк „Бистрица“ в Дупница. По данни на полицията той се държал непристойно, отправял обиди към 40-годишен мъж и му нанесъл порезна рана в областта на брадата. Пострадалият е получил медицинска помощ в местно здравно заведение. За случая е уведомена прокуратурата.

При друг инцидент, станал вечерта на 9 май на улица „Патриарх Евтимий“ в Дупница, 41-годишен местен жител е бил задържан за нападение над 27-годишен мъж. Според разследващите извършителят е нанесъл удари с нож, при които пострадалият е получил порезна рана. И това деяние е извършено по хулигански подбуди, уточняват от полицията.

На ранения е оказана медицинска помощ, а по случая също е образувано досъдебно производство под наблюдението на прокуратурата.