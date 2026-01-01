Зеленият боб поскъпна с 21 процента, пресните картофи и чушките поевтиняват трета седмица подред, показва обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) за деветнадеседата седмица (към 7 май) на 2026 г., предоставена на БТА. Данните обхващат 28-те области в страната, не включват промоционални цени, а отклоненията са спрямо осемнадесетата седмица на 2026 г.

Продукти с най-голям ръст на цената тази седмица

Отчетният период показва най-голямо поскъпване при зеления боб - с 21 на сто и той се търгува по 4,25 евро за килограм. Зеленият боб навлиза на пазара за пръв път през сезона при силно търсене и ограничено предлагане. От САПИ отбелязват, че това е типичен старт на нов продукт и цената ще пада с всяка следваща седмица с нарастването на реколтата.

Салатите се предлагат по 1,37 евро за брой, което е с 12 на сто ръст в цената. Листните зеленчуци поскъпват пета поредна седмица, а причината е, че търсенето расте по-бързо от предлагането при прехода от оранжерийно към полско производство.

Оранжерийни краставици отчитат повишение с 5 на сто до 3,15 евро за килограм като от САПИ посочват, че това се случва след три седмици на спад и го определят като локален феномен - предлагането в отделни региони е намаляло, докато полските краставици още не са навлезли масово.

Зелето се предлага по 1,17 евро за килограм, което е с 4 на сто повече, като зимният сорт е изчерпан, пролетният е в начален стадий. Очаква се цената да се коригира надолу след 2 - 3 седмици.

Празът и целина листа се търгуват по 0,52 евро за брой и по 0,57 евро за брой, което е повишение с по 4 процента. Пролетните подправъчни зеленчуци остават търсени. Движението е умерено и не засяга значително домакинския бюджет, отбелязват от САПИ.

Продукти с най-голям спад на цената

Най-голям е спадът на цената на пресните картофи - с 12 на сто и те се продават по 3,40 евро за килограм. Това е трета поредна седмица на спад - от 5,63 евро за килограм в средата на април до 3,40 евро за килограм сега, което е намаление с 40 на сто за три седмици. Туршията се предлага за 4,13 евро за килограм или с 10 на сто по-малко след великденския пик, като пазарът се нормализира. За трета поредна седмица надолу е цената при зелените чушки, които се търгуват с 6 на сто по-евтино - по 4,40 евро за килограм. С 5 на сто надолу е цената на карфиола, който се предлага по 3,04 евро за килограм. Хляб Типов УС се продава по 1,80 евро за килограм или с 5 на сто по-малко. Цената на тиквичките пада с 4 на сто до 2,48 евро за килограм като продължава плавния й спад - от 4,06 евро за килограм в шестнадесетата седмица до 2,48 евро за килограм сега.

Пет най-евтини региони в страната

Данните показват, че за отчетния период най-евтините региона в страната са Шумен, Разград, Сливен, Ямбол и Бургас като обобщената потребителска кошница от осем основни продукта в тези области се движи около 20,38 евро. Разград и Шумен са последователно сред най-евтините за осма поредна седмица.

Пет най-скъпи региони в страната

Най-скъпо е в Пловдив, Пазарджик, Смолян, Плевен и Велико Търново като същата кошница там е около 38,26 евро. Разликата с най-евтините региони е значителна - не защото продуктите са по-добри, а защото веригата на доставки е по-дълга и оборотът в магазините е по-нисък.

Доматите в Русе и Търговище са 2,85 евро за килограм, а в София, Перник и София област - по 3,92 евро за килограм като от САПИ отчитат, че едни и същи домати са 37 на сто по-скъпи само заради логистиката и броя посредници.

Основната кошница

Основните стоки остават стабилни спрямо миналата седмица. Без промяна остава цената на белия хляб - 1,53 евро за килограм, на брашно тип 500 - 0,99 евро за килограм, олио - 2,02 евро за килограм, яйца размер M - 0,29 евро за брой, яйца размер L - 0,31 евро за брой, пиле охладено - 4,37 евро за килограм, прясно мляко (бутилка) - 1,81 евро за литър, кисело мляко 400 г - 0,80 евро за брой.

Надолу е цената на захарта - с 1 на сто до 1,25 евро за килограм, на солта - с 2 на сто до 0,55 евро за килограм, на картофите- с 1 на сто до 0,91 евро за килограм. Няма промяна в цената на агнешкото месо, което се продава по 16,29 евро за килограм, а свинския бут без кост поевтинява с 1 на сто до 6,56 евро за килограм.

От САПИ отчитат, че 65 процента от всички наблюдавани продукти са без промяна тази седмица.

Какво трябва да знаят потребителите

Данните показват, че пролетта работи за нас - пресните картофи са с 40 на сто по-евтини спрямо средата на април. Тиквичките са с 39 на сто по-евтини, патладжаните са с 3 на сто по-евтини тази седмица, с над 30 на сто по-евтини спрямо великденския пик. Сезонното производство е най-силният инструмент на потребителя срещу ценовото напрежение. Зеленият боб е скъп точно сега и точно затова ще поевтинее - ръст от 21 на сто тази седмица е сигнал за начало на сезона, не за структурен проблем.

Основната кошница е защитена. Хляб, яйца, мляко, олио, пиле, картофи - нито един от тях не показва тревожна тенденция.

Регионалната разлика е по-голяма от инфлацията - ако се пазарува в Пловдив или Пазарджик, потребителите плащат повече от тези в Шумен и Разград за идентична кошница като от САПИ съветват да се сравнява преди да се купува - особено при по-големи покупки.

Съвети за информирани решения

Сега е моментът за зеленчуци. Краставици, чушки, тиквички, патладжани, карфиол и пресни картофи са в низходяща ценова тенденция. Купувайте в по-голямо количество, докато продължава.

Изчакайте зелето и зеления боб. Поскъпването им е сезонно и временно - не ги купувайте в пика. Следващите две-три седмици ще донесат корекция.

Разграничавайте временното от структурното. Агнешкото е стабилно трета седмица след великденски пик - структурно е скъпо, но вече не расте. Грoздето от внос е скъпо, защото е извън сезон - нормално явление, не манипулация.

Проверявайте публичните данни. САПИ публикува седмични справки - те са безплатни и публично достъпни. Потребителят, въоръжен с данни, е по-труден за манипулиране.