След провеждането на Giro d’Italia в София, Столичният инспекторат организира дейности по почистване по трасето на състезанието и прилежащите пространства. Екипите на Инспектората и фирмите по чистота координираха дейностите на терен непосредствено след приключването на събитието.

„За София беше чест да бъде домакин на събитие като Giro d’Italia и да посрещне хиляди гости и любители на спорта. Но също толкова важно е след края на празника хората, които живеят тук, бързо да се върнат към нормална, чиста и подредена градска среда. Това е ангажиментът ни към града всеки ден,“ заяви директорът на Столичния инспекторат д-р Павлин Коджахристов.

Извършено е ръчно почистване, механизирано метене, обслужване на кошчета и уборка на участъците, по които колоездачите преминаха, с цел бързо възстановяване на чистотата и нормалната градска среда в участъка на мероприятието. Дейностите бяха насочени приоритетно към зоните с най-голямо струпване на посетители по време на събитието.

Успоредно с това в различни части на София продължават и регулярните дейности по миене на улици, почистване на обществени пространства и училищни дворове по предварително изготвен график.

Екипите на Столичния инспекторат и фирмите по чистота продължават дейностите по поддържане на добрия облик на града.