Истински повод за гордост и радост донесе разложкият алпинист Георги Колевичин, който успешно изкачи връх Макалу (8485 м) – петият по височина връх в света и един от най-трудните за покоряване осемхилядници в Хималаите. Това съобщиха от родното му място - община Разлог.

Новината за успеха идва само година след като през 2025 г. Колевичин изкачи и връх Манаслу, затвърждавайки мястото си сред българските алпинисти с впечатляващи постижения на световната сцена.

Изкачването на Макалу е изключително предизвикателство дори за най-опитните планинари заради суровите климатични условия, стръмните маршрути и голямата надморска височина. Зад успеха на Георги Колевичин стоят години усилена подготовка, постоянство, дисциплина и силен дух.

Постижението му е не само личен триумф, но и повод за гордост за целия Разлог. С примера си той вдъхновява младите хора да преследват целите си смело и упорито, независимо от трудностите по пътя.